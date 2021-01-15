Саранск, 15 января, 2021, 21:45 — ИА Регнум. После коммунальной аварии в поселке Явас по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии.

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По данным следствия, после аварии на магистральном трубопроводе теплотрассы, которая произошла 7 декабря 2020 года, последствия инцидента были устранены только 13 декабря. Все это время жилые дома и социальные объекты оставались без отопления.

Следствие планирует установить причины и условия, которые привели к крупной коммунальной аварии. Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям или бездействию представителей администрации района и компании, в чьи обязанности входит обеспечение теплом жителей поселка.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии на теплотрассе в поселке Явас теплоснабжение было нарушено в 25 многоквартирных домах, 28 социально-значимых объектах, в том числе двух учреждениях управления ФСИН и в детском саду. В течение почти недели температура воздуха в ночные часы на территории поселка опускалась до — 18 °C.

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