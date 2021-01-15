Киев, 15 января, 2021, 21:36 — ИА Регнум. На Украине может начаться суд над депутатом Госдумы, лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским. Соответствующая информация опубликована 15 января на официальном сайте Шевченковского районного суда Киева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Российского политика подозревают в «финансировании терроризма». Подготовительное заседание суда запланировано на 19 января 2021 года.

Напомним, ранее Жириновский предложил «вытащить с Украины и посадить на длительный срок» бывшего украинского чиновника Романа Бессмертного, который предлагал захватить Крым.