Берлин, 15 января, 2021, 21:32 — ИА Регнум. В Берлине «с большим сожалением» приняли к сведению информацию о намерении России выйти из Договора по открытому небу, говорится в распространённом 15 января заявлении МИД ФРГ.

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Отмечается, что выход России из договора станет «серьёзным ударом по глобальной архитектуре контроля над вооружениями» и окажет влияние на «безопасность и доверие в северном полушарии».

Вместе с тем Германия продолжит выступать за сохранение контроля над обычным и ядерным вооружением в Европе, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сегодня МИД России сообщил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

Как было отмечено, решение об этом принято «в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора» после выхода из него Соединённых Штатов.

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