Стокгольм, 15 января, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Сегодня, 15 января, от COVID-19 привились король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия. В адрес королевского дома уже зазвучала критика, поскольку пара не входит в группу лиц, которые должны быть вакцинированы в Швеции на данном этапе. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Kungahuset.se Король Швеции Карл XVI Густав привился от COVID-19

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По словам пресс-секретаря королевского двора Маргареты Торгрен, вакцинация монарха и его супруги была проведена по рекомендации врачей.

«Великая кампания по вакцинации от COVID-19 сейчас проводится по всей нашей стране. Я надеюсь, что каждый, у кого есть возможность сделать прививку в ближайшие месяцы, решит это, чтобы сделать, чтобы мы вместе и как можно скорее смогли пережить это трудное время», — сообщил монарх в письменном заявлении, опубликованном на сайте королевского двора.