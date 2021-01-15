Киев, 15 января, 2021, 21:26 — ИА Регнум. В ходе переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского обсуждались итоги недавней встречи в «нормандском формате». Об этом сообщила 15 января пресс-служба офиса президента Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Сначала лидеры двух стран обменялись поздравлениями с новогодними праздниками, затем обсудили ситуацию вокруг пандемии COVID-19 и поставок вакцины.

Зеленский попросил Меркель способствовать скорейшему появлению вакцины от коронавирусной инфекции на Украине.

«Главная задача сейчас — защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин даёт нам всем надежду», — заявил он.

Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе и выполнение обязательств, взятых на себя Украиной в ходе последнего саммита «нормандской четвёрки».

Лидеры государств отметили, что новая встреча в «нормандском формате» ожидается 22 января 2021 года.

Напомним, ранее стало известно, что Меркель и Зеленский договорились интенсифицировать работу в «нормандском формате» над реализацией Минских соглашений.