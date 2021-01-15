У Зеленского рассказали подробности переговоров с Меркель
Киев, 15 января, 2021, 21:26 — ИА Регнум. В ходе переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского обсуждались итоги недавней встречи в «нормандском формате». Об этом сообщила 15 января пресс-служба офиса президента Украины.
Сначала лидеры двух стран обменялись поздравлениями с новогодними праздниками, затем обсудили ситуацию вокруг пандемии COVID-19 и поставок вакцины.
Зеленский попросил Меркель способствовать скорейшему появлению вакцины от коронавирусной инфекции на Украине.
Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе и выполнение обязательств, взятых на себя Украиной в ходе последнего саммита «нормандской четвёрки».
Лидеры государств отметили, что новая встреча в «нормандском формате» ожидается 22 января 2021 года.
Напомним, ранее стало известно, что Меркель и Зеленский договорились интенсифицировать работу в «нормандском формате» над реализацией Минских соглашений.