При расследовании уголовных дел в Удмуртии допустили 1,7 тыс. нарушений
Ижевск, 15 января, 2021, 21:14 — ИА Регнум. По итогам 2020 года при расследовании уголовных дел дознаватели в Удмуртии допустили 1695 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. 1687 нарушений из общего числа допущены дознавателями полиции.
Большинство нарушений связаны с незаконным приостановлением расследования. 789 таких постановлений отменено, что составило 46,8% от общего числа нарушений.
В минувшем году дознавателям для дополнительного расследования или пересоставления обвинительного акта возвращено 78 дел. В органы дознания внесено 61 представление об устранении нарушений.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года число преступлений в Удмуртии выросло на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. При этом раскрываемость преступных деяний снизилась на 5% — с 54% в 2019 году до 49%.
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