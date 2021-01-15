Киев, 15 января, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Семья бывшего президента Украины Петра Порошенко хранит $49 млн и 401 млн гривен наличными. Об этом стало известно из декларации, поданной супругой политика Мариной Порошенко, сообщил 15 января новостной Telegram-канал Klymenko Time.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Марине Порошенко пришлось подать декларацию, поскольку она является депутатом Киевсовета.

По оценке журналистов, такое количество денег может весить более тонны.

«Мы бы даже рискнули предположить, что где-то там, у Петра Алексеевича есть и бассейн-сейф, в котором он плавает в этих деньгах, как Скрудж Макдак (персонаж мультфильма «Утиные истории» — ИА REGNUM)», — иронизируют сотрудники Klymenko Time.

Напомним, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон назвал Порошенко «хитрым, изворотливым и жадным» человеком, который многое сделал для того, чтобы разорвать Украину на части.