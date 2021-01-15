Санкт-Петербург, 15 января, 2021, 20:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 16 января по 15 апреля 2021 года продлили действующий запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов. Таким образом, в этом зимне-весеннем сезоне по льду будет уже не прогуляться, поскольку к середине апреля ледовое покрытие в регионе, как правило, сходит.

Дарья Драй ИА REGNUM Мост ЗСД в Петербурге

Соответствующее постановление о продлении запрета, действующего с 15 ноября 2020 года, подписал 15 января губернатор Александр Беглов.

Отслеживать ситуацию и при необходимости корректировать сроки запрета поручено комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Читайте также: В Петербурге за выход на лёд штрафуют рыбаков и увещевают семьи с детьми

Напомним, на днях на льду Финского залива спасатели и сотрудники полиции обнаружили несколько десятков рыбаков, а также родителей с детьми. Большинство из них добровольно покинули опасное место. Несколько нарушителей получат административные штрафы.