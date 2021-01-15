Архангельск, 15 января, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В новогодние каникулы в Архангельской области сократились объемы тестирования населения на COVID-19. Об этом на брифинге сообщил глава регионального минздрава Александр Герштанский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Набор для проведения ПЦР-исследований

«В частности, в Северодвинске не работала лаборатория, выполняющая ПЦР-тестирования, 1-го, 3-го, 7-го и 10-го числа. Соответственно, количество тестов было выполнено меньше», — отметил чиновник.

При этом он сообщил, что периодически бывает небольшой дефицит материалов, необходимых для тестирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первую декаду января в регионе зафиксировано существенное снижение числа заболевших COVID-19. За этот период выявлено 2517 новых случаев заболевания, при этом выздоровели 3163 человека.