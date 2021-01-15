Ярославль, 15 января, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Директором департамента здравоохранения правительства России стал Игорь Каграманян. Об этом сообщает официальный сайт правительства.

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Ранее Игорь Каграманян работал в Ярославской области — был директором областного депздрава, сенатором от Ярославской области. В последнее время работал первым заместителем министра здравоохранения России.

Департамент здравоохранения создан в рамках реформы российского правительства путём разделения департамента здравоохранения и социального развития. В новой структуре Игорь Каграманян будет курировать весь Минздрав. В этом смысле назначение можно считать повышением.