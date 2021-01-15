Москва, 15 января, 2021, 19:02 — ИА Регнум. На сегодняшний день власти не планируют досрочно завершать учебный год в школах в связи с пандемией коронавируса. Об этом журналистам заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

ИА REGNUM

«Сегодня каких-то особых причин для этого [досрочного окончания учебного года] нет», — сказал Басюк в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что после зимних каникул все российские школьники возвращаются за парты для получения знаний в очном режиме.