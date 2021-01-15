Рыбинск, Ярославская область, 15 января, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Четыре человека обнаружены погибшими в сгоревшей квартире на девятом этаже жилого дома в городе Рыбинске Ярославской области, сообщает 15 января пресс-центр региональных экстренных служб.

Рыбинск-40 Место происшествия

По предварительным данным, огнем было охвачено порядка восьми квадратных метров. Пожарные обнаружили тела четверых погибших.

Рыбинск-40 Дом, в котором был пожар

Причины возгорания и подробности трагедии выясняются.