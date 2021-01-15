Херсон, 15 января, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту осквернения братских могил бойцов Красной Армии на Украине, сообщает 15 января официальный сайт российского ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Речь идет о произошедшем 12 января в городе Херсоне.

Напомним, тогда неизвестные разрушили и повалили 17 каменных плит с именами бойцов и командиров Красной армии, установленных на братских могилах погибших в боях за освобождение Херсона от немецко-фашистских оккупантов.

Как сообщало ИА REGNUM, извращение истории Великой Отечественной войны и прославление пособников нацистов являются государственной политикой Украины.