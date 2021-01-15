Калуга, 15 января, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Внедорожник Nissan Patrol сбил ребенка 2010 года рождения на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге около 17:00 15 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МВД России.

40.мвд.рф На месте ДТП

По предварительным данным, мальчик переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП ребёнок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.