Псков, 15 января, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Власти Псковской области не видят необходимости в ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией, но и существенное их смягчение пока невозможно. Об этом 15 января заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Пресс-служба администрации Псковской области. Власти Псковщины не будут смягчать и ужесточать антикоронавирусные меры.

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По его словам, эпидемическая ситуация остается непростой, но она выравнивается, поэтому можно говорить об эффективности и достаточности действующих ограничений.

«При этом и существенное смягчение пока будет преждевременным», — подчеркнул Михаил Ведерников.

«Учитывая инкубационный период коронавируса, в полной мере последствия новогодних праздников и, что важно, первой рабочей недели мы увидим в последние дни января — начале февраля», — пояснил глава региона, слова которого приводит пресс-служба.

Губернатор обратил внимание, что складывающаяся динамика распространения болезни пошла на спад. На контроле Роспотребнадзора осталось шесть областных очагов коронавируса, в числе которых нет учреждений здравоохранения и образования. В связи с этим Михаил Ведерников инициировал обсуждение смягчения некоторых ограничений.

«Ряд решений принимался с учетом ожидаемого увеличения числа гостей из других регионов. В какой-то степени после праздников это потеряло актуальность», — отметил глава региона и предложил обсудить изменения в указ губернатора о противодействии распространения COVID-19 для сфер культуры, спорта и туризма.

По итогам заседания оперштаба губернатор Псковской области разрешил проведение соревнований для спортсменов региона. В то же время спортивные мероприятия должны проходить без зрителей. Ограничения численности туристических групп до 5 человек при посещении музеев также будут пересмотрены.

«Крайне важно дать возможность работать театрам и филармонии — но, конечно, сделать это нужно при минимальной загрузке зала и соблюдении всех мер предосторожности», — отметил Михаил Ведерников.

«Действие остальных пунктов продлевается до 29 января», — резюмировал губернатор Псковской области.