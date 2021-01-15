Тамбов, 15 января, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В первом конкурсе Фонда президентских грантов 2021 года поддержку получили 11 тамбовских некоммерческих организаций, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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В Фонде президентских грантов подвели итоги первого в 2021 году конкурса. На получение грантов из Тамбовской области претендовали 38 проектов. Победителями стали 11 НКО, которые получат гранты на общую сумму 22,5 млн рублей.

Самый крупный грант из тамбовских некоммерческих организаций получил проект тамбовского волонтерского корпуса, связанный с оказанием адресной социальной помощи населению. Грант в размере более 5,5 млн рублей пойдет на поддержку одиноких пожилых тамбовчан и самоизолированных граждан. Поддержка им будет оказана силами мобильных волонтерских бригад.

Фонд президентских грантов также выделил 3 млн рублей Центру изобразительного искусства «Арт-лаборатория» на реализацию проекта «Художественная школа декоративно-прикладного искусства на расстоянии». Он позволит организовать для детей дистанционное обучение декоративно-прикладному творчеству.

Тамбовское библиотечное сообщество с проектом «Вот моя деревня» также получило финансирование — почти 3 млн рублей. Проект нацелен на вовлечение всех активных граждан в дело сохранения исторической памяти об уходящей культуре сельских поселений Тамбовской области.

Также почти 3 млн рублей получили специалисты Центра поддержки гражданских и общественных инициатив «Открытый мир». Благодаря этой поддержке они смогут продолжить работу «Доброй точки» по оказанию вещевой помощи жителям Тамбовской области.

Тамбовское отделение общественной организации инвалидов «Новые возможности» направит 2,5 млн рублей на реализацию проекта «Мир равных возможностей». Цель проекта — реабилитация и адаптация инвалидов, людей с особенностями психического развития и членов их семей в условиях новой реальности.

Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского получила грант в размере 1,3 млн рублей на проект по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию «От прошлого к будущему».

Ресурсный центр некоммерческих организаций «Юридический Центр «Гарант» на средства Фонда президентских грантов (почти 2 млн рублей) запустит платформу социальных инициатив, которая станет катализатором для развития активности «третьего сектора» и появления новых инициатив.

Кроме того, в регионе пройдут краеведческие игры для школьников и студентов, которые проведет АНО «ЭкоСфера». Размер грантовой поддержки на реализацию проекта составил 700 тыс. рублей.

Еще три тамбовских НКО получили почти по полмиллиона рублей. На эти средства культурный центр «Преображение» запустит программу содействия благотворительным инициативам «Созидание», кинологический клуб «Горг» организует школу волонтеров «Тамбовский волк», ассоциация правовой помощи реализует проект «Волонтеры Фемиды».

Всего тамбовские НКО планируют направить на реализацию своих проектов более 58 млн рублей.