Вашингтон, 15 января, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Украина и Россия никогда не восстановят отношения, которые были до войны в Донбассе. Об этом написал эксперт Питер Дикинсон в своей статье для американского аналитического центра Atlantic Council.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, в России многие не воспринимают Украину как независимое государство, поскольку Россия произошла от Украины:

«Современная Россия берёт своё начало из древней Украины — могучего государства, которое возникло в раннем Средневековье вокруг украинской столицы Киева», — утверждает эксперт.

Он также добавил, что такие «украинские» города как Одесса, Харьков и Донецк сыграли важную роль в российской истории.

Дикисон написал, что Россия занималась «русификацией» Украины с 17 века, заселяя русскими юг и восток страны, а апогея политика русификации якобы достигла во времена Иосифа Сталина.

«Совершенно невозможно представить любой сценарий, который бы позволил вернуть довоенный статус-кво 2014 года. Конфликт затронул слишком много жизней и разбил слишком много иллюзий, чтобы это произошло», — заявил эксперт.

Он считает, что со временем российское влияние на Украине будет только ослабевать и это станет «крупнейшим геополитическим следствием распада СССР».

Напомним, ранее львовский журналист Остап Дроздов призвал к насильственной и дискриминационной дерусификации Украины, а также заявил, что на интересы русскоязычных жителей Украины не следует обращать внимания.