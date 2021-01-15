Киев, 15 января, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Разблокирование экспорта газа на Украину от российских независимых добывающих компаний и экспорт газа из Центральной Азии на самом деле выгодны Киеву, заявил сегодня, 15 января, и. о. министра энергетики страны Юрий Витренко.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Таким образом Витренко прокомментировал свою же инициативу, озвученную накануне, которая получила серьезный резонанс в украинских СМИ и экспертных кругах, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Для Украины это выгодно потому, что это создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу, снижает цену на газ на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета… Это вопрос десятков миллиардов долларов для Украины. Поэтому это невыгодно России, и она это блокирует на политическом уровне», — объяснил свою позицию Витренко.

И. о. министра энергетики отметил, что ему грустно наблюдать, как сейчас «открытые российские агенты» запускают на Украине волну возмущения из-за его предложений, касающихся России.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Витренко заявил, что у «Нафтогаза Украины» есть юридические возможности для давления на Газпром по озвученным им вопросам.