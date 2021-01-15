Санкт-Петербург, 15 января, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и въехал в двери кофейни. Об этом 15 января сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб» в одной из популярных социальных сетей.

Https://vk.com/spb_today В Петербурге водитель иномарки въехал в двери кофейни (цитата группы «ДТП и ЧП СПб»)

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке Большой Монетной улицы и Каменноостровского проспекта в Петроградском районе города. Водитель Volkswagen непреднамеренно заехал в кофейню Coffe room.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал, но в кофейне оказались заперты люди. На месте работают сотрудники ГИБДД.