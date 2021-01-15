Симферополь, 15 января, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Вакцинацию от COVID-19 жителей сельской местности, занятых на сельхозпроизводстве, намерены в Республике Крым, сообщили 15 января в пресс-службе правительства региона. Для этих целей региону необходимо около 110 тыс. доз вакцины.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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»Для предприятий животноводства, растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности непрерывного действия в Республике Крым потребность в вакцине от коронавирусной инфекции составляет 25 059 доз. Заявки на необходимое количество вакцин для сотрудников предприятий непрерывного цикла работы будут сформированы в ближайшее время», — сообщил заместитель председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В декабре Республика Крым получила 84 тыс. доз вакцины от коронавируса, вакцинация началась с 15 декабря.