Санкт-Петербург, 15 января, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Главный инфекционный стационар Петербурга — Клиническая больница имени Боткина предложила петербуржцам перед вакцинацией от коронавирусной инфекции пройти комплексное исследование, сдав тест на наличие в организме самого коронавируса и антител к нему. Услуга обойдется чуть более чем в 3,6 тыс. рублей.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им Боткина в Санкт-Петербурге

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Сообщение о начале приёма тестов появилось в официальной группе больницы в одной из популярных социальных сетей.

Напомним, перед вакцинацией от ковида гражданин должен не только заполнить анкету, но также убедиться в том, что он не попадает под ограничения. Так, вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V «) противопоказана лицам младше 18 лет, а также беременным женщинам и людям в стадии обострения хронических заболеваний и острых респираторных инфекций. Кроме того, человек, решивший привиться от коронавируса, должен быть уверен в том, что не инфицирован в настоящий момент и не болел ковидом в течение полугода до вакцинирования.

На площадке больницы «Пискаревский, 49» петербуржцы могут сдать анализ на коронавирус SARS-CoV-2 (методом ПЦР) и пройти исследование крови на наличие антител класса G (IgG) и (или) класса M (IgM) к возбудителю коронавирусной инфекции.

Стоимость полного исследования составит 3670 рублей. Забор анализов производится с 08:00 до 10:00 по предварительной записи. Результаты будут готовы в течение суток. Также в больнице им. Боткина можно отдельно сдать анализ на SARS-CoV-2 (методом ПЦР). Стоимость такого анализа (с учетом забора мазка) — 2000 рублей. Примерно столько же он стоит и в частных медицинских центрах.

Отдельно можно пройти исследование крови и на наличие антител класса G (IgG) и (или) класса M (IgM). Цена исследования одного класса антител (без учета забора крови) — 750 рублей. Цена исследования на оба класса антител (без учета забора крови) — 1500 рублей. Цена забора крови — 170 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в больнице им. Боткина находится депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов, сделавший прививку от коронавируса и сразу же заболевший ковидом. Он полагает, что заразился накануне или прямо в день прививки.