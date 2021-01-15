Калуга, 15 января, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 15 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Козельского района 1958 года рождения, житель Думиничского района 1949 года рождения, житель Перемышльского района 1946 года рождения и житель Малоярославецкого района 1937 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 198 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.