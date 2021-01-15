Калуга, 15 января, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 153 человек за последние сутки, сообщает 15 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 14 января, в регионе было зарегистрировано 158 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 23 тыс. 479 человек, 1859 человек находятся на лечении, 21 тыс. 422 человека выздоровели, 198 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (344), в Обнинске (157), Боровском (118) и Кировском (115) районах.