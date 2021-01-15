Москва, 15 января, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В России в 2021 году планируется выделить более 2,5 тысячи мест для крещенских купаний. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прорубь

«В текущем году, по предварительным сведениям, запланировано 2630 мест для купания», — сказал Печенин.

Он напомнил, что в 2021 году это число было значительно больше — 3863.

Печенин подчеркнул, что сокращение числа купелей в 2021 году связано с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.