Кострома, 15 января, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Письмо 7-летней костромички Анжелики Владимиру Путину, в котором она жалуется на «угрозы» со стороны местных органов опеки, оказалось не фейком. ИА REGNUM удалось связаться с матерью девочки и выяснить подробности ситуации.

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Как пояснила женщина, её дочь действительно отправляла письмо журналистам. Три года назад в семье были проблемы с жильём, но затем Марии удалось выйти замуж и переселиться в Кемеровскую область. Жилищный вопрос семьи на данный момент решён.

«Уже 2 года как мы живём в Кемеровской области. Проблемы с жильём в Костромской области, как и писала моя дочь, у нас действительно были. Но поднимать эту историю я сейчас не хочу. Я вышла замуж, у нас всё хорошо, проблем с жилплощадью нет. Думаю, дочка так поступила, потому что эта жилищная история недавно обсуждалась в семье. Она сама пользуется социальными сетями, к тому же старшие дети могли помочь отправить письмо журналистам. Сейчас мне ничего не надо, я новую жизнь начала», — пояснила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Мария.

Указать, кто именно отказал семье в получении жилья и о каком населённом пункте Костромской области шла речь, Мария отказалась. Напомним, послание 7-летней Анжелики опубликовал новостной портал Lifedd. В письме девочка утверждала, что после отказа в получении квартиры в семью её матери, воспитывающей пятерых детей, пришли представители органов опеки. Специалисты сказали, что могут забрать детей в интернат из-за жилищных условий.