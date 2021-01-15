Кострома, 15 января, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Костромской области плазма крови людей, переболевших COVID-19, практически не используется для лечения больных коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный врач Костромской областной станции переливания крови Александр Жеребцов.

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Антиковидную плазму в области начали заготавливать в конце декабря 2020 года. Сейчас на станции переливания хранится 13 доз плазмы, в списке доноров, готовых отдать биоматериал, числится ещё 12 человек. Однако, за всё это время костромские больницы использовали плазму по назначению всего лишь три раза.

«Я бы не сказал, что плазма очень востребована — на данный момент мы выдали всего три дозы в костромские больницы, больше заявок от медучреждений не было. Думаю, дело в том, что доказательной медицины в отношении эффективности данного продукта нет. Проводились различные исследования с группами больных, где одной группе переливали плазму, а другой — нет. Эффект примерно одинаковый», — рассказал главврач.

К тому же, становиться донорами плазмы не хотят и сами костромичи. Большинство людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, опасаются, что сдача плазмы снизит их иммунитет и может создать риски для повторного заражения.

«Мы обзваниваем костромичей, многие из них тяжело переболели и COVID-19 боятся последствия для здоровья. Рисков при самой процедуре нет, но мы понимаем, что сдача плазмы в любом случае ведёт к снижению количества концентрации антител в крови, а это риски для снижения иммунитета и повторного заражения».

Несмотря на это, темпы заготовки антиковидной плазмы в регионе решено увеличить. Врачи надеются на то, что больше доноров в регионе появится после первой волны массовой вакцинации населения — к концу февраля 2020 года.