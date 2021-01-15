Людиново, Калужская область, 15 января, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Тела 45-летней женщины и её 12-летнего сына были обнаружены в квартире дома на улице Трудовые резервы города Людиново, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Причиной смерти женщины и мальчика стала неисправная газовая колонка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Причиной смерти женщины и мальчика стало отравление угарным газом. Осмотр места происшествия показал, что один из элементов газовой колонки в квартире, теплообменник, был сгоревшим, при закрытых окнах от работающей колонки угарный газ поступал в квартиру, при открытых окнах в режиме проветривания продукты горения поступали в дымоход.

Следователи намерены тщательно исследовать причины трагедии. Так, выясняется периодичность проверки газовой колонки, дымоходов и вентиляции ответственными организациями и компаниями. Расследование уголовного дела продолжается.