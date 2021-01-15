Киев, 15 января, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко опубликовал перечень мер, которые, по его мнению, нужно принять правительству, чтобы разрешить кризис на рынке газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Свое заявление Витренко сделал через социальные сети вечером 14 января.

Среди предлагаемых и.о. министра мер — разблокировка транзита газа из Средней Азии, экспорт газа независимыми компаниями из России, а также перенос точек передачи газа европейским покупателям «газпромовского» газа.

«Это практически автоматически существенно снизит цену на газ на оптовом рынке до уровня экспортного паритета… Реалистично, юридические возможности для давления на Газпром по этим вопросам есть только у «Нафтогаза». Такую возможность дал новый контракт, который мы подписали в декабре 2019 года. К сожалению, прошел год, а мы пока не увидели даже жалобы в антимонопольный орган Европейского союза и обращения в международный арбитраж. Думаем над тем, как эту ситуацию изменить», — проинформировал Витренко, который ранее занимал пост исполнительного директора «Нафтогаза» и в этом качестве курировал подписание нового транзитного контракта с Россией в 2019 году.

«Если власть решила вернуться к прямым закупкам газа из России, но при этом пытается завуалировать это решение и, что ещё хуже — искусственно поднять цену на газ, чтобы потом ее снижать через прямые поставки из России, то это очень цинично», — комментирует инициативы Витренко политический эксперт Олеся Яхно.

Она напоминает, что идея закупки российского газа, но не у России, заключалась в том, что Украина не входит в юридические отношения с РФ в этом вопросе.

«Это значит, что если кому-то в Кремле взбредёт в голову шантажировать Украину газовым вопросом, то в таком случае он шантажировал бы не Украину… А что касается газа, то, во-первых, в России нет независимых поставщиков, у которых можно покупать газ. Как и под большим вопросом возможность прямой закупки газа из Центральной Азии (это перепродажа из России)», — отметила Яхно.

ИА REGNUM напоминает, что после госпереворота 2014 года Украина покупает российский газ не напрямую, а по так называемой «реверсной схеме», через посредников в ЕС.