Ярославль, 15 января, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Утром 15 января в Ярославской области произошло два дорожно-транспортных происшествия со смертельными исходами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД России по Ярославской области.

ГУ МЧС по Ярославской области Место происшествия в Рыбинске

Около 7.45 утра на окружной дороге города Рыбинск Ярославской области столкнулись 4 автомобиля — «Шевроле», «Лада Калина», «Рено» и грузовой МАЗ, перевозивший мусор. 48-летняя женщина — водитель «Шевроле» погибла на месте, женщина — водитель «Калины» госпитализирована.

ГУ МЧС по Ярославской области ДТП на въезде в Ярославль

В 09:35 утра на въезде в Ярославль на 3 километре автодороги «Яковлевское — Диево-Городище» столкнулись «Лада Калина» и «Лада Ларгус». По предварительным данным 47-летний водитель «Калины» выехал на полосу встречного движения, мужчина погиб на месте. Водитель автомобиля «Лада Ларгус», женщина 1951 года рождения, доставлена в больницу.