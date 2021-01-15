Санкт-Петербург, 15 января, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Градозащитники просят власти Санкт-Петербурга выкупить построенное в советское время здание НИИ бумажной промышленности для нужд города и тем самым уберечь его от сноса. Открытое письмо активистов было направлено губернатору города Александру Беглову. По имеющимся данным, вместо здания, построенного в духе сталинского неоклассицизма, собственники объекта хотят возвести многоэтажный жилой дом.

ИА REGNUM Общественная акция у здания ВНИИБа

Здание Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ или НИИ бумаги) было построено 1955 году на 2-м Муринском проспекте, 49, недалеко от станции метро «Площадь Мужества».

В послевоенное время ВНИИБ оказывал техническую помощь для скорейшего восстановления предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. В наши дни это открытое акционерное общество, зарегистрированное в 1993 году (ОАО ВНИИБ).

В своем обращении к губернатору градозащитники просят чиновников не помогать застройщику снести здание, признать ВНИИБ вновь выявленным памятником и выкупить под нужды города.

«Вопреки обещаниям исполнительная власть до сих пор не приняла никаких реальных мер для сохранения ценного здания. Не рассмотрено заявление о присвоении зданию статуса выявленного ОКН, поданное более месяца назад, зданию не присвоен никакой охранный статус. Не принято решение о выкупе здания у собственника», — уточняют авторы письма.

По словам градозащитников, несмотря на заявление нового собственника здания о том, что он не планирует сносить ВНИИБ, строители уже нанесли зданию большой ущерб — из-за не слитой вовремя воды из батарей разрушена система отопления.

Авторы открытого письма просят Александра Беглова сохранить здание в пользовании города, отремонтировать его и передать детской музыкальной школе № 7 Выборгского района, которая уже много лет не имеет своего помещения.

«Считаем, что власть должна посчитаться с требованиями горожан, признать здание ВНИИБ выявленным объектом культурного наследия, не дожидаясь истечения крайнего срока рассмотрения заявления в КГИОП, а после этого вернуться к переговорам с собственником о его выкупе под нужды города», — резюмировали авторы письма.