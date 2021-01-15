Омск, 15 января, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В больнице Омска произошло ЧП, покончил с собой пациент с коронавирусом. Эту информацию ИА REGNUM 15 января подтвердили в минздраве Омской области.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных коронавирусом

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По данным министерства, это произошло в городской больнице №11.

«Ситуация состоит в следующем: самоубийства заболевших или перенесших COVID-19 связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими: нарушается работа головного мозга. Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру», — прокомментировали в омском минздраве.

Происшествие будут «всесторонне рассматривать» и медики, и сотрудники правоохранительных органов.

Власти региона выразили соболезнования родственникам пациента.

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