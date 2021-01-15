Москва, 15 января, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Прошедшие вакцинацию от COVID-19 жители России должны продолжать носить защитные маски вне зависимости от того, выработались ли у них антитела, так как привившиеся всё равно могут быть переносчиками коронавируса. Об этом 15 января сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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«Граждане, прошедшие вакцинацию…, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», — сказал он.

При этом глава Минздрава РФ отметил, что вакцинация служит надежной защитой от тяжелого протекания и в абсолютном большинстве случаев — от нового заболевания, однако привитый человек «тем не менее может передать инфекцию тем, кто не защищен».

«Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — добавил Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не рекомендует носить маски гражданам, которые привились от COVID-19, если у них отмечается высокий уровень антител, так как это поможет стимулировать и поддерживать иммунитет.