Вашингтон, 15 января, 2021, 13:01 — ИА Регнум. США за последний год продемонстрировали свою полную политическую разрушительность, но это их дело, нельзя даватьимсоваться внашидела, но не надо и пытаться поучать их, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 января, комментируя высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы США

Ранее в интервью «России 24» Володин заявил, чтоСША «с их закрытой системой выборов, где нет ни одного международного наблюдателя», моглибы поучитьсяпроведению выборову Киргизии и Казахстана, где в январе 2021 года избирали президента и депутатов парламента соответственно.

Читайте также: Володин призвал США поучиться выборам у Киргизии и Казахстана

« По-моему, рассуждения о том, что кто-то у кого-то должен чему-то «поучиться» в современном мире давно стали анахронизмом. Выборы в Киргизии и Казахстане прошли так, как они прошли, а в США — так, как они прошли там. Во всех случаях — это их внутреннее дело, и не надо искать для национальных выборных систем какого-то внешнего эталона: это дело вредное. Где этот внешний эталон? Кто достоин позиции ментора?

Приглашая иностранцев наблюдать за своими выборами, страны как бы говорят: мы не доверяем сами себе, неспособны внутри договориться о едином подходе. Либо они тем самым хотят обезопасить себя от внешней критики. Но эта критика давно не зависит от мнения наблюдателей, сколь бы авторитетными они ни были. А вот внутри стран надо просто уметь договариваться.

США за последний год продемонстрировали свою полную политическую разрушительность — не только в силу неспособности организовать выборы таким образом, чтобы это устраивало большинство населения страны, но и с точки зрения удерживания внутриполитической ситуации в рамках стабильности. Американцы сейчас разрушают всё: от института президента до своей истории, но, повторю, это их дело. Им нельзя давать соваться в свои дела, это так, но и пытаться поучать их — дело пустое.