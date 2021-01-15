Москва, 15 января, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по собственности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Гаражи

При этом комитет Госдумы предлагает доработать законопроект и дать возможность узаконивать гаражные комплексы целиком, а не объекты по отдельности, что упростит процедуру регистрации.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2020 года и затронет около 3,5 млн человек и будет действовать да 2026 года. Вместе с тем в регионах России до начала амнистии стали под разными предлогами сносить гаражные комплексы.