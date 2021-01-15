Красноярск, 15 января, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Арбитражный суд Красноярского края 15 января принял решение не назначать судебные экспертизы в деле о взыскании с АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») ущерба, причинённого окружающей среде в связи с аварией на ТЭЦ-3 в Норильске.

Иван Шилов ИА REGNUM Разлив дизельного топлива после аварии в Норильске

НТЭК ходатайствовала о проведении трёх экспертиз. Первая должна была решить разногласия сторон о степени растворимости дизтоплива из резервуаров №4 и 5 в воде реки Амбарная, ручьев Безымянный и Далдыкан. Вторая экспертиза должна была определить массу попавших в воду нефтепродуктов. Целью третьей экспертизы называлось определение размера вреда, нанесённого почвам, передаёт «Интерфакс».

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Таким образом, суд отказал «дочке» «Норникеля» в проверке данных Росприроднадзора о вреде почвам и водам. Между тем, по словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, это решение суда является важным.

«Для нас это очень важно и правильно, потому что мы считаем что это могло существенно затянуть процесс. Мы уверены в своих расчётах», — цитирует Радионову ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске при разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО НТЭК разлилось свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Росприроднадзор заявил об ущербе в размере почти 148 млрд рублей. «Норникель», в свою очередь, оценил размер вреда окружающей среде в 21,4 млрд рублей.

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