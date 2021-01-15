Москва, 15 января, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Вполне вероятно, что в России на сегодняшний день пик заболеваемости коронавирусной инфекцией уже пройден. Об этом 15 января заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимационное отделение для больных COVID-19

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Она добавила, что в настоящее время в России наблюдается тенденцию к стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

«И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — сказала Пшеничная.

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Эпидемиолог также подчеркнула, что показатели эпидемиологической ситуации в осенний период больше не повторятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные прогнозировали пик пандемии коронавирусной инфекции в России на 21−22 декабря 2020 года.