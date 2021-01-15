Москва, 15 января, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил в должности руководителей новых подразделений аппарата правительства России. Об этом 15 января сообщает официальный сайт правительства.

Government.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин

Директором департамента промышленности назначен Кирилл Лысогорский, бывший директор департамента промышленности, энергетики и транспорта. Департамент регионального развития возглавил Василий Анохин, замглавы секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина. Руководить департаментом строительства будет Павел Степанов, бывший глава департамента сопровождения законопроектной деятельности.

Департамент транспорта возглавил бывший замгендиректора ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков. Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский будет руководить департаментом энергетики.

Кроме того, Мишустин назначил руководителя Сводно-аналитического управления. Его возглавит Александр Буряк, замначальника аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС).

Соответствующее распоряжение премьер-министр уже подписал, пояснили в правительстве.

Кресла руководителей ещё двух департаментов, здравоохранения и социального развития, пока вакантны.