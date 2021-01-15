Париж, 15 января, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Французская компания Renault представила в рамках своей новой стратегии под названием Renaulution миниатюрный электромобиль, созданный в честь модели R5. Об этом сообщается на сайте компании.

Renault Renault 5 Prototype

Концепт Renault 5 Prototype посвящен культовой модели R5, которая выпускалась с 1972 по 1996 год. Тираж этой модели был всего 5,5 тыс. экземпляров.

Новинка выделяется футуристическим экстерьером, гладкими поверхностями кузова, широким лобовым стеклом, большим бампером спереди и противотуманными фарами, которые получили необычную форму.

Контрастности облику концепта придает черная тканевая крыша с красной полосой. При этом красные акценты есть также на колесных дисках.

О модели R5 напоминает декоративная чёрная решётка радиатора с красной молнией. Под ней скрывается слот для зарядки аккумуляторной батареи электрокара.

Ранее компания Dacia (входит в концерн Renault) представила концепт кроссовера Bigster.

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