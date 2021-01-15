Тверь, 15 января, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Победители Всероссийской премии имени Андрея Дементьева, учрежденной правительством Тверской области и «Домом поэзии Андрея Дементьева», объявлены в Твери. Об этом 15 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Медаль Всероссийской премии имени Андрея Дементьева

«Учреждение премии — важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка Андрея Дмитриевича Дементьева, человека, который родился, трудился на тверской земле, и в своем творчестве прославил наш край», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Председателем жюри стал известный российский писатель и драматург, председатель редакционного совета «Литературной газеты» Юрий Поляков, в состав жюри также вошли главный редактор журнала «Юность», писатель Сергей Шаргунов; поэт и публицист, лауреат премии А.И. Солженицына Юрий Кублановский; писатель, фотохудожник Екатерина Рождественская; поэт, переводчик Марина Кудимова; критик, литературовед, обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский; писатель, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов; поэт, автор музыкальных произведений Джохан Поллыева; художественный руководитель «Дома поэзии Андрея Дементьева» Анна Пугач, председатель наблюдательного Совета Дома поэзии, Вице президент Российского Фонда мира Елена Сутормина.

В конкурсе поэтов приняли участие представители Алтайского края, Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Амурской, Тверской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Ярославской и других областей. Всероссийский уровень премии дал возможность тверским поэтам соревноваться на широкой платформе, учиться друг у друга и иметь представление о том, что происходит в современной поэтической жизни.

В номинации «Молодой поэт» победил учитель истории из Липецкой области Александр Лошкарев, автор сборника стихотворений «В туманах окраин». В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» лучшим признан поэт, публицист, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников.

Юрий Поляков назвал также целый ряд авторов, работы которых получили высокую оценку жюри. Это София Алтер (Москва) — книга «Немая сага», Елизавета Белозерова (Нижневартовск) — «Побег из Тартара», Мария Затонская (Саров) — «Дом с птицами», Дарья Лебедева (Ярославская область) — «Я на запах — сырая трава», Антон Кобец (Шатура) — «Каверна», Василий Нацентов (Воронеж) — «Лето мотылька», Сергей Калашников (Москва) — подборка в журнале «Юность».

«Всероссийская премия имени Андрея Дементьева набирает силу и становится лидером в отечественной сфере поощрения литературных талантов», — отметил Юрий Поляков.

Жюри также решило учредить свои специальные призы, один из которых получит поэтесса Юлия Агейкина из Твери и Варвара Заборцева из Архангельской области, ранее становившаяся лауреатом конкурса «Зеленый листок».

В числе участников конкурса стали юные поэтессы из Москвы и из Фрязино Московской области. Их работы вызвали большой интерес у членов жюри, и они будут приглашены на конкурс «Зелёный листок», который объявят в ближайшее время.

Церемонию награждения победителей планируется провести в День поэзии 21 марта. Победителям будут вручены денежные премии и золотая медаль Лауреата, а также фрачный значок, изготовленные на Волго-Вятском монетном дворе. Размер премии в номинации «Молодой поэт» составила 300 тыс. рублей, в номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» — 700 тыс. рублей. Все победители и лауреаты будут приглашены в Дом поэзии Андрея Дементьева на летний фестиваль Дементьев-фест в Твери.