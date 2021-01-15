Листвянка, Иркутская область, 15 января, 2021, 12:00 — ИА Регнум. На территории посёлка Листвянка (Иркутская область), который считается «воротами Байкала», из-за создавшейся угрозы подтопления жилых домов рекой Крестовка и ручьём Банный введён режим «Повышенная готовность». Наледью частично подтопило семь приусадебных участков в пониженной местности. В зону возможного подтопления попадают также семь жилых домов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

МЧС Режим повышенной готовности введён в посёлке Листвянка из-за угрозы подтопления жилых домов

По данным администрации муниципалитета, выход из русла реки Крестовка обусловлен нарушением ледового покрытия в верховьях реки, из-за которых образовались заторы и выход воды из берегов.

«Особую опасность река Крестовка представляет для улиц Судзиловского, Островского, Куликова, Кузнецова», — отмечают спасатели.

Численность населения, проживающего в опасной зоне, составляет 25 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 января на территории Тельминского муниципального образования Усольского района и населенного пункта Усолье-Жилкино Боханского района Иркутской области вводлся режим функционирования «повышенная готовность» из-за вышедшей из берегов реки Ангары.

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