Санкт-Петербург, 15 января, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание кандидатуру на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как сообщает 15 января пресс-служба Смольного, на эту должность предложен Сергей Дрегваль. В последние годы работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», а с 23 ноября 2020 года является советником губернатора Санкт‑Петербурга.

Напомним, должность вице-губернатора по энергетике и тарифам стала вакантной в ноябре 2020 года, когда занимавший ее Максим Шаскольский по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина был назначен на должность руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

С 11 ноября 2020 года обязанности по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования в Петербурге были временно возложены на вице-губернатора Максима Соколова, курирующего в Смольном транспортную и инфраструктурную политику.

В соответствии со законом Санкт‑Петербурга «О Правительстве Санкт‑Петербурга», Заксобрание должно будет рассмотреть представленную губернатором кандидатуру и выразить свое отношение к ней. При согласии губернатор сможет произвести кадровое назначение своего заместителя.