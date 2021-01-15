Верный ответ на враждебные действия: Россия выходит из «Открытого неба»
Москва, 15 января, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Выходя из Договора по открытому небу, Россия продемонстрироваласпособность адекватно ответить на действия, враждебные нашей безопасности и международной стабильности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 января.
Ту-95МС вооруженный КРБД Х-101
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что власти уже приняли решение о выходе из договора и что официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.
«Выход нашей страны из Договора по открытому небу — это совершенно верное решение. Мне странны те реверансы (дайте нам гарантии того, что не будете делиться с США данными, собранными в ходе облета территории РФ, и не будете ограничивать полеты российских инспекционных бортов над расположенными в Европе американскими военными объектами, и мы останемся в договоре), которые руководство России посчитало необходимым сделать перед европейскими союзниками США. Понятно, что в силу своего ограниченного суверенитета они были не в состоянии пойти на такие гарантии.
Этот реверанс несколько снизил пафос российской позиции в том виде, как его озвучил президент России: «почему вы считаете, что мы придурки?» Тем не менее, повторю, оставаться в договоре после того, как из него вышли США, было немыслимо. В силу своего космического потенциала Россия, думаю, ничего не потеряла. А вот способность адекватно ответить на враждебные нашей безопасности и международной стабильности действия мы продемонстрировали весьма наглядно», — отметил Михаил Демурин.