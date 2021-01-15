Москва, 15 января, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Выходя из Договора по открытому небу, Россия продемонстрироваласпособность адекватно ответить на действия, враждебные нашей безопасности и международной стабильности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 января.

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Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что власти уже приняли решение о выходе из договора и что официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

« Выход нашей страны из Договора по открытому небу — это совершенно верное решение. Мне странны те реверансы (дайте нам гарантии того, что не будете делиться с США данными, собранными в ходе облета территории РФ, и не будете ограничивать полеты российских инспекционных бортов над расположенными в Европе американскими военными объектами, и мы останемся в договоре), которые руководство России посчитало необходимым сделать перед европейскими союзниками США. Понятно, что в силу своего ограниченного суверенитета они были не в состоянии пойти на такие гарантии.