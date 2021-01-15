Ростов-на-Дону, 15 января, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» закрыли из-за снегопада, накрывшего регион 15 января. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются несколько внутрироссийских и международных рейсов.

Александр Котев ИА Красная Весна Аэропорт «Платов»

Следите за развитием событий в трансляции: «Остаёмся зимовать: в Россию пришли аномальные холода и метели — все новости»

В частности, из-за сложных погодных условий пока невозможен вылет в Гюмри, Калугу, Калининград, Санкт-Петербург, Стамбул и Москву. По некоторым данным, запасной аэродром в Волгограде принял рейс «Азимута» из Новосибирска.

В настоящее время расчистка взлётно-посадочной полосы и перрона от снега продолжается. Предполагается, что работы завершатся к 13:00 мск.