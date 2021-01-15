Москва, 15 января, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Дистанционная форма обучения никогда не заменит традиционный формат получения знаний. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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"Хочу сразу сказать, что никогда дистанционные технологии не заменят традиционный формат, а будут дополнять и развивать традиционное школьное образование», — сказал Кравцов.

Он напомнил о том, что после новогодних каникул все школьники, включая московских, возвращаются в образовательные учреждения для получения знаний в очном режиме: «После новогодних каникул поэтапно, начиная с этой недели, школьники возвращаются за парты. С 18 января школы всех 85 субъектов РФ, включая Москву, открывают свои двери — за исключением десяти школ в семи регионах.

Он напомнил о существовании иных сезонных факторов, влияющих на образовательный процесс: «Например, в Якутии температура опускалась до — 50 градусов. Несмотря на то, что в соцсетях и чатах распространялась информация, что «дистанционка» — навсегда, это не соответствует действительности».