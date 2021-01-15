Ярославль, 15 января, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Ярославская «Единая Россия» пока не определилась с кандидатурой на пост председателя Ярославской областной думы, который стал вакантным после трагической гибели Алексея Константинова. Между тем консультации по претендентам идут.

Ярославская областная дума

Выбор непрост. Руководство области почти полностью состоит из выходцев из столичного региона, которые по-прежнему не очень-то доверяют местной элите. После гибели Алексея Константинова и избрания в Госдуму России Андрея Коваленко в региональном заксобрании не осталось ни одного человека, которого исполнительная власть губернии могла бы считать полностью «своим».

Между тем круг возможных претендентов ясен. Это Николай Александрычев, который сейчас исполняет обязанности председателя, зампреды Сергей Якушев и Антон Капралов, а также бывший председатель облдумы Михаил Боровицкий.

Наиболее очевидной выглядит кандидатура Боровицкого. Он прирождённый аппаратчик, уже руководил думой, практически всю жизнь работал в исполнительной власти, абсолютно лоялен к губернатору, кем бы он ни был. Кроме того, Боровицкий в течение двух лет руководил думой уже при губернаторе Дмитрии Миронове, имел с ним прямой контакт.

Duma.yar.ru Михаил Боровицкий

Но есть и один минус — в московском руководстве «Единой России» отношение к Боровицкому прохладное. В 2018 году он был отправлен в отставку с поста секретаря регионального отделения партии. Поводом стало обращение облдумы по пенсионной реформе, не согласованное с Москвой. Боровицкого тогда раскритиковал публично секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, назвав обращение ярославцев «балаганом мнений».

Но если Дмитрий Миронов захочет настоять, «Единая Россия» вряд ли будет возражать против возвращения Боровицкого на пост председателя облдумы. При этом отделение «Единой России» области может возглавить и другой человек, тот же Николай Александрычев.

Duma.yar.ru Николай Александрычев

Николай Александрычев также является одним из вероятных претендентов на пост председателя. В 2013 году он уже должен был стать председателем облдумы и был согласован на всех уровнях. Но тогда помешала долгая болезнь, и председателем стал Илья Осипов (сейчас депутат ГД РФ). У Александрычева хороший производственный и политический бэкграунд — он возглавлял Ярославский моторный завод, давно работает в партии, в думе занимал руководящие посты. У него немалый авторитет среди депутатов, он яркий публичный политик, умеет общаться с людьми и прессой, обладает харизмой. Последнее можно считать в некотором смысле и минусом. В думе Александрычев постоянно конфликтует с оппозицией, а особенно с лидером коммунистов Александром Воробьевым. Председатель же думы должен уметь сглаживать конфликты — по крайней мере, Алексею Константинову это удавалось. Накануне большого цикла выборов обострение противостояния с КПРФ и «Справедливой России» может сыграть против «Единой России».

Другой момент, который может вызвать вопросы — состояние здоровья Николая Алексеевича. Все-таки работа председателя думы предполагает серьёзную нагрузку.

Серьёзным претендентом считается и другой заместитель председателя областной думы — бывший директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев. У него большой опыт работы в сфере ВПК, хороший авторитет в промышленной среде, есть личные финансовые ресурсы.

Duma.yar.ru Сергей Якушев

Однако как политик Якушев известен меньше, депутатский пост являлся своего рода приложением к директорской должности. Тем более недавно Якушев перестал быть директором завода. Тень на кандидатуру бросает и история с уголовным делом о получении взятки бывшим замглавы Генштаба ВС РФ Халилом Арслановым, которому (по версии следствия) Якушев передал через посредника 12 миллионов рублей. В официальных сообщениях ничего не сообщалось о претензиях органов к самому бывшему директору радиозавода. Но нет и информации о том, что таких претензий нет. Сам Якушев публично не комментировал эту ситуацию.

Довольно неожиданным кандидатом выглядит Антон Капралов. Он тоже заместитель председателя Ярославской областной думы, но существенно проигрывает возможным конкурентам-тяжеловесам в опыте. Капралову всего лишь 31 год.

Duma.yar.ru Антон Капралов

С другой стороны, молодость — самый сильный его козырь. Избрание такого председателя может стать символом обновления «Единой России», карьерных лифтов, что в преддверии выборов вполне логично. Губернатору не стоит ждать от него каких-либо неприятных сюрпризов. Получив такой карт-бланш, Капралов будет все свои действия оценивать с точки зрения дальнейших карьерных перспектив, то есть степень лояльности к исполнительной власти у него будет даже выше, чем у любых других возможных претендентов. Плюсом является также юридическое образование. Минус, повторимся, один — молодость.

Есть и ещё один вариант решения проблемы председателя Яроблдумы. Осенью 2021 года состоятся довыборы депутата по округу Алексея Константинова в Ростовском районе. Власти региона могут повторить уже проверенную схему: избрать там кого-либо из «московских» управленцев, а после завести его на пост председателя думы, который пока временно займет кто-то из местных. Но эта схема трудозатратна — гарантий избрания депутата от «Единой России» одновременно с федеральными выборами нет. Ростов Великий входит в округ популярного справедливоросса Анатолия Грешневикова, который может использовать региональную кампанию как часть федеральной.

Выбор перед региональными властями стоит непростой. Пока решения нет. В связи с эти было отложено внеочередное заседание думы, сначала планировавшееся на 15 января. На нем депутаты должны были снять полномочия с погибшего Алексея Константинова и запустить процедуру новых выборов председателя.