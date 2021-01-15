Калуга, 15 января, 2021, 11:30 — ИА Регнум. За 10 лет работы калужскими следователями окончено производство более 7500 уголовных дел, сообщает 15 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области Игоря Литвинова.

Kaluga.sledcom.ru Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области Игорь Литвинов

В поздравлении коллег с 10-летием Следственного комитета России Игорь Литвинов отметил, что с момента образования регионального следственного управления более 1300 коррупционеров предстали перед судом, а сумма причинённого ими ущерба исчисляется сотнями миллионов рублей. На стадии расследования калужскими следователями возвращено в бюджет свыше 800 миллионов рублей, в ходе следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей был наложен арест. За это время в области было раскрыто 332 преступления прошлых лет, в том числе более 45 убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкших смерть потерпевшего, 40 изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

«Работа в следствии — нелёгкий труд, требующий профессионализма, высокой ответственности при исполнении служебного долга и личного мужества. Высокие результаты работы были достигнуты нами благодаря следователям, криминалистам и руководителям следственных органов, которые проявляют личное мужество, принципиальность и высокую ответственность за принятые решения», — сказал Игорь Литвинов.