Ярославль, 15 января, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Ярославской области подтверждено еще 6 летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Информационный центр по коронавирусу в России.

ИЦК Статистика за последние две недели

За минувшие сутки в регионе выявлено 189 случаев коронавируса, выздоровели 163 человека, 6 ярославцев умерли. По данным федерального оперштаба прямо сейчас от коронавируса лечатся 1273 человека. По сообщению регионального оперативного штаба умерли женщины 1954, 1961, 1964, 1965 и 1987 годов рождения, мужчина 1978 года рождения.

За все время пандемии в Ярославской области регистрировалось 25 130 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели и выписались 23 605 человек. В регионе отмечено 252 летальных исхода от COVID-19.