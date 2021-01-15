Калуга, 15 января, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Калуге начались съемки второго сезона детско-юношеского киноальманаха «И в шутку, всерьёз». Проект реализуется Фондом развития детского кино «Сотворение» при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает 15 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на киногруппу.

Фото предоставлено Фондом развития детского кино «Сотворение» На съемках детского киноальманаха «И в шутку, всерьёз».

До 25 января 2021 года в Калуге будет снято 11 короткометражных фильмов, роли в которых сыграют местные школьники в возрасте от 8 до 16 лет, в том числе один из этих фильмов — с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. В фильме снимутся слабослышащие дети — учащиеся школы-интерната № 5. В новых фильмах будут показаны увлекательные школьные истории: про учёбу, и про увлечения спортом и творчеством, а также про первую влюбленность, дружбу, отношения со сверстниками и взрослыми.

Всего по проекту в 2021 году будет отснято 55 короткометражных фильмов в пяти регионах России. После Калуги съемки продолжаться в Казани, Самаре, Стерлитамаке и Саратове. В 2020 году фильмы альманаха «И в шутку, всерьёз» завоевали 110 наград на различных детско-юношеских кинофестивалях, сообщили организаторы киносъёмок.