Морозовский район, Ростовская область, 15 января, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Опубликованы кадры с места смертельной аварии на трассе А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский. В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области также уточнили информацию о произошедшем в Морозовском районе ДТП, передаёт ИА REGNUM.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области В Ростовской области произошло смертельное ДТП

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Авария произошла примерно в 7:45 мск 15 января. Предположительно, водитель Honda во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся со встречным большегрузом Scania. Легковушку отбросило на обгоняемую ГАЗель. Затем произошло столкновение с Toyota, Mercedes Actros и Volkswagen Touareg. На момент ДТП снегопада на данном участке трассы не было.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Honda. Водители ГАЗели и Toyota госпитализированы.

Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.