Москва, 15 января, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Россия лучше других стран справляется с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 15 января заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Она отметила, что в России, в отличие от других стран, не вводились локдауны. Даже весной, когда были введены жесткие меры самоизоляции, экономика РФ работала на 70%.

«Сегодня РФ выглядит в части того, как она проходит эпидемическую ситуацию, предпочтительнее ряда стран. Нам этого не прощают. Мы говорим исключительно правду, и с самого первого дня мы не сказали ничего, что можно было бы хотя бы двояко интерпретировать. Логика заставляет делать адекватный вывод — цифры честные и понятные», — сказала Попова.